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Легенда ЦСКА предсказал «Краснодару» поражение в чемпионской гонке

Ветеран ЦСКА Пономарев предсказал «Краснодару» поражение в чемпионской гонке
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не верит в чемпионство «Краснодара» по итогам нынешнего сезона.

«У «Краснодара» сложные игры — не будет легко ни с ЦСКА, ни с «Оренбургом», ни с «Динамо». У «Зенита» календарь полегче. Две ничьи — и все, питерцы уже будут на первом месте. Думаю, что «Краснодар» не удержит первое место и укатится вниз, а третье место останется за ЦСКА», — заявил Пономарев.

В следующем туре национального первенства «Краснодар» на выезде сразится с ЦСКА. Матч состоится 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день сыграет с махачкалинским «Динамо», матч начнется в 17:00 мск.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла.

Ранее «ПСЖ» Матвея Сафонова вышел в финал Лиги чемпионов.

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