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Стало известно, почему лидер «Краснодара» не покинул клуб

Кавазашвили назвал причины, по которым Сперцян остается в «Краснодаре»
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FCKrasnodar/Twitter

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал причины, по которым полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян до сих пор остается в клубе и не переезжает в Европу. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я уже много раз слышал, что он собирается уехать в европейский клуб. Но пока он не уходит. В связи с этим появляется два вопроса: или разговор идет о нем, и Европа не хочет его пока к себе, или он в слишком хороших отношениях с хозяином «Краснодара», — заявил Кавазашвили.

Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином», которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 5-й минуте первый гол «Краснодара» забил Сперцян с пенальти. На 40-й минуте преимущество «быков» удвоил Витор Тормена. На 83-й минуте один мяч для казанцев отыграл Илья Рожков.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» теперь имеет 61 очко. Отрыв от «Зенита» стал семь баллов, но у петербуржцев есть игра в запасе.

В текущем сезоне Сперцян к десяти голам добавил пять результативных передач за 32 матча. Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает летом 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в €20 млн.

Ранее «Рубин» пошутил над «Краснодаром» после поражения в матче РПЛ.

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