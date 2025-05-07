Стала известна первая соперница 18-летней Андреевой на турнире в Италии

Андреева в своем первом матче на турнире в Риме сыграет с колумбийкой Аранго

Российская теннисистка Мирра Андреева узнала свою первую соперницу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором круге россиянка сыграет с представительницей Колумбии Эмилианой Аранго, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

В своем стартовом матче Аранго обыграла Викторию Томову из Болгарии со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 14 минут.

В активе Аранго ни одного эйса, пять двойных ошибок и девять реализованных брейк-поинтов из 16. Томова также не совершила ни одной подачи навылет, сделала четыре двойные ошибки и девять реализованных брейк-поинтов из 16.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее итальянский теннисист объявил о завершении карьеры.