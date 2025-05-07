Итальянский теннисист объявил о завершении карьеры

Бывшая девятая ракетка мира, итальянский теннисист Фабио Фоньини в своих социальных сетях объявил о завершении карьеры.

«Я хочу дать дорогу молодым. У меня была отличная карьера, и я счастлив, но, как и во всем, есть начало и есть конец», — написал Фоньини.

Итальянец получил «wild card» на домашний турнир серии «Мастерс» в Риме. В первом круге последнего в своей карьере турнира 37-летний Фоньини сыграет с Джейкобом Фирнли из Великобритании.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее иностранный теннисист заявил об угрозах со стороны россиянина.

Ранее российский теннисист извинился за оскорбление судьи на турнире в Испании.