Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Итальянский теннисист объявил о завершении карьеры

Бывшая девятая ракетка мира Фоньини объявил о завершении карьеры
close
Dennis Agyeman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая девятая ракетка мира, итальянский теннисист Фабио Фоньини в своих социальных сетях объявил о завершении карьеры.

«Я хочу дать дорогу молодым. У меня была отличная карьера, и я счастлив, но, как и во всем, есть начало и есть конец», — написал Фоньини.

Итальянец получил «wild card» на домашний турнир серии «Мастерс» в Риме. В первом круге последнего в своей карьере турнира 37-летний Фоньини сыграет с Джейкобом Фирнли из Великобритании.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее иностранный теннисист заявил об угрозах со стороны россиянина.

Ранее российский теннисист извинился за оскорбление судьи на турнире в Испании.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами