Иностранный теннисист заявил об угрозах со стороны россиянина

Французский теннисист Корентен Муте в своих социальных сетях рассказал об угрозах со стороны россиянина Павла Котова.

«Еще раз выйдешь к сетке — я тебя убью. Однажды тебя убьют». Ему даже не дали предупреждение за такие слова. Если вы не хотите, чтобы я вмешивался, почему вы не выполняете свою работу?» — написал Муте, отметив аккаунт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), но позже удалил сообщение.

Француз обыграл Котова в первом раунде «челленджера» в Экс-ан-Провансе в трех партиях с результатом 7:5, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. При счете 5:5 в решающем сете матч перенесли из-за темноты.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российского теннисиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.