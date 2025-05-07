«Локомотиву» посоветовали сохранить тренера

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Локомотиву», несмотря на неудачный весенний отрезок, не стоит производить перестановки в тренерском штабе.

«Галактионов использует тех игроков, что у него есть. У него много молодых россиян, нет каких-либо супердорогих приобретений, которые есть, допустим, в «Зените» или «Спартаке». Галактионов работает с этим материалом, команда идет на своем месте, так что нет нужды его менять», — заявил Гладилин.

3 мая «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом», встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» мяч забил Сергей Пиняев. Он отличился на 57-й минуте. На 66-й минуте Алексей Татаев сравнял счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на шестом месте, имея в активе 46 очков. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, имея в активе 18 баллов.

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