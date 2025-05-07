Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Локомотиву» посоветовали сохранить тренера

Тренер Гладилин призвал «Локомотив» не увольнять Галактионова
close
Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Локомотиву», несмотря на неудачный весенний отрезок, не стоит производить перестановки в тренерском штабе.

«Галактионов использует тех игроков, что у него есть. У него много молодых россиян, нет каких-либо супердорогих приобретений, которые есть, допустим, в «Зените» или «Спартаке». Галактионов работает с этим материалом, команда идет на своем месте, так что нет нужды его менять», — заявил Гладилин.

3 мая «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом», встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» мяч забил Сергей Пиняев. Он отличился на 57-й минуте. На 66-й минуте Алексей Татаев сравнял счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на шестом месте, имея в активе 46 очков. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, имея в активе 18 баллов.

Ранее Александр Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами