Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал»

Мостовой заявил, что «ПСЖ» является фаворитом в паре с «Арсеналом» в ЛЧ
close
Hannah McKay/Reuters

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает «Пари Сен-Жермен» фаворитом предстоящей игры в рамках полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

По его словам, парижане смогут реализовать добытое на «Эмирейтс» преимущество в один мяч и квалифицироваться в финал.

«Меня немного удивил исход первой игры, потому что «Арсенал» перед этим прошел «Реал», причем по делу. Я думал, что «Арсенал» сдюжит перед Парижем, тем более дома, но «ПСЖ» оказался не из робкого десятка, как говорится. Думаю, что в ответной игре будет что-то похожее — «Арсеналу» нечего терять, они будут искать моменты, идти вперед. Вижу небольшим фаворитом Париж, где-то 60 на 40», — заявил Мостовой.

Команды проведут матч 7 мая, начало — 22:00 по московскому времени. В первой встрече, которая состоялась в Англии, сильнее оказались французы — 1:0. В финальном поединке победитель этой пары сразится с миланским «Интером», который минувшим днем выбил из розыгрыша турнира каталонскую «Барселону» (4:3, общий счет — 7:6).

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему «Барселона» проиграла «Интеру» в Лиге чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами