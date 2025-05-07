Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал»

Мостовой заявил, что «ПСЖ» является фаворитом в паре с «Арсеналом» в ЛЧ

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает «Пари Сен-Жермен» фаворитом предстоящей игры в рамках полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

По его словам, парижане смогут реализовать добытое на «Эмирейтс» преимущество в один мяч и квалифицироваться в финал.

«Меня немного удивил исход первой игры, потому что «Арсенал» перед этим прошел «Реал», причем по делу. Я думал, что «Арсенал» сдюжит перед Парижем, тем более дома, но «ПСЖ» оказался не из робкого десятка, как говорится. Думаю, что в ответной игре будет что-то похожее — «Арсеналу» нечего терять, они будут искать моменты, идти вперед. Вижу небольшим фаворитом Париж, где-то 60 на 40», — заявил Мостовой.

Команды проведут матч 7 мая, начало — 22:00 по московскому времени. В первой встрече, которая состоялась в Англии, сильнее оказались французы — 1:0. В финальном поединке победитель этой пары сразится с миланским «Интером», который минувшим днем выбил из розыгрыша турнира каталонскую «Барселону» (4:3, общий счет — 7:6).

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему «Барселона» проиграла «Интеру» в Лиге чемпионов.