Локомотив М

Перерыв! Не открыт счет на «РЖД Арене» пока, 0:0!
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Солнышко вышло из-за облаков в Черкизове — теперь картинка игры стала более яркой! Да и болельщикам в чаше стадиона теперь стало чуть теплее.
Классно по центру к линии штрафной пробрался Пиняев, но его удар с правой ноги под левую штангу оказался не точен.
Саид отмахнулся рукой в шею Баринову и заработал предупреждение.
Сарвели с передачи Пиняева пробил в ближний с острого угла, Москвичев отставил ногу и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Процент владения мячом к этой минуте выше у хозяев — 58% против 42% у «Оренбурга».
Данила Прохин неплохой удар в створ нанес, Митрюшкин на месте!
Невероятный обводящий удар с левой ноги нанес Мансилья и попал в штангу! Следом в ближний добивал Гюрлюк, но Митрюшкин потащил!
Брайан Мансилья забрался в офсайд.
Митрюшкин выскочил вовремя из ворот и забрал мяч в руки после заброса в штрафную.
Дмитрий Воробьев забрался в офсайд.
Судья фиксирует фол со стороны Ивана Башича.
Сидоров выдал классный пас на Башича, который с правой ноги пробил под штангу.
Дмитрий Воробьев совершает тактический фол против своего тезки Рыбчинского.
Рыбчинский нарушает правила против Ненахова, фол в пользу «Локомотива».
Пиняев плотно пробивает в створ — мяч принимает животом Татаев, которому этот удар сбивает дыхание.
Самошников вбросил классический для себя аут прямо к точке пенальти, однако подбор оказался за оренбуржцами.
Морозов цепляет в подкате шипами Саида и зарабатывает первое предупреждение в игре.
Начало игры остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Оренбург»: Москвичев, Малых, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.
«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Баринов, Тимофеев, Батраков, Воробьев, Пиняев, Сарвели.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч «Локомотив» — «Оренбург» в чемпионате России начнется в 17.00 мск.