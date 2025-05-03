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Спорт

Встреча с аутсайдером: «Локомотив» против «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 27-й тур. «Локомотив» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Локомотив» - «Оренбург»

Twitter «Локомотива»
В очередном матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на «РЖД Арене» столичный «Локомотив» встречается с «Оренбургом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 27-й тур
Перерыв
03 мая 17:00
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм

4' Морозов

38' Сахархизан

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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45+2'

Перерыв! Не открыт счет на «РЖД Арене» пока, 0:0!

45'

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

43'

Солнышко вышло из-за облаков в Черкизове — теперь картинка игры стала более яркой! Да и болельщикам в чаше стадиона теперь стало чуть теплее.

41'

Классно по центру к линии штрафной пробрался Пиняев, но его удар с правой ноги под левую штангу оказался не точен.

38'

Саид отмахнулся рукой в шею Баринову и заработал предупреждение.

35'

Сарвели с передачи Пиняева пробил в ближний с острого угла, Москвичев отставил ногу и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

32'

Процент владения мячом к этой минуте выше у хозяев — 58% против 42% у «Оренбурга».

29'

Данила Прохин неплохой удар в створ нанес, Митрюшкин на месте!

27'

Невероятный обводящий удар с левой ноги нанес Мансилья и попал в штангу! Следом в ближний добивал Гюрлюк, но Митрюшкин потащил!

25'

Брайан Мансилья забрался в офсайд.

23'

Митрюшкин выскочил вовремя из ворот и забрал мяч в руки после заброса в штрафную.

21'

Дмитрий Воробьев забрался в офсайд.

19'

Судья фиксирует фол со стороны Ивана Башича.

16'

Сидоров выдал классный пас на Башича, который с правой ноги пробил под штангу.

14'

Дмитрий Воробьев совершает тактический фол против своего тезки Рыбчинского.

12'

Рыбчинский нарушает правила против Ненахова, фол в пользу «Локомотива».

9'

Пиняев плотно пробивает в створ — мяч принимает животом Татаев, которому этот удар сбивает дыхание.

7'

Самошников вбросил классический для себя аут прямо к точке пенальти, однако подбор оказался за оренбуржцами.

4'

Морозов цепляет в подкате шипами Саида и зарабатывает первое предупреждение в игре.

3'

Начало игры остается за хозяевами.

17:03

Игра началась! Поехали!

16:55

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.

16:50

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Баринов, Тимофеев, Батраков, Воробьев, Пиняев, Сарвели.

16:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч «Локомотив» — «Оренбург» в чемпионате России начнется в 17.00 мск.

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