Мостовой объяснил, почему «Барселона» проиграла «Интеру»

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Барселона» по итогам полуфинальных встреч Лиги чемпионов против миланского «Интера» покинула турнир из-за некачественной игры в обороне.

По его словам, у миланской команды не должно было появиться возможности сравнять счет после того, как счет стал 3:2 в пользу каталонцев.

«Барселоне» забивают все, кому не лень. Это основная проблема — они сзади играют так, как не должны играть. «Интер» семь мячей за две игры забил, семь! Многие столько и за 10 матчей не пропускают. Как бы ты не играл впереди, так нельзя. При счете 2:0 в пользу «Интера» я знал, что «Барселона» сравняет — так в итоге и случилось, они даже вперед вышли. А дальше пошли микроошибки, «Интер» не должен был сравнять. Если бы «Барселона» играла хорошо в обороне, этого бы не случилось. А так — кто-то мяч не выбил, кто-то корпус не поставил, кто-то позицию проиграл — и забивает Ачерби, который вообще центральный защитник и непонятно как оказался в чужой штрафной. «Барсу» жаль, но а что, не было бы жалко «Интер»? Они полностью заслужили эту победу», — заявил Мостовой.

Первый поединок противостояния завершился со счетом 3:3. Ответная игра прошла в Милане, основное время матча завершилось с аналогичным счетом. «Интер» сумел забить в дополнительное время, автором гола стал Давиде Фраттези.

«Интер», вышедший в финал Лиги чемпионов сезона-2024/25, в финальном поединке сразится с победителем пары «ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия). Команды проведут матч 7 мая, начало — 22:00 по московскому времени. В первой встрече, которая состоялась в Англии, сильнее оказались французы — 1:0.

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