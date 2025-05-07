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«Комфортнее посидеть дома»: олимпийский чемпион об отношениях с гимнасткой Авериной

Фигурист Соловьев об отношениях с Авериной: мы не рвемся на мероприятия
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, который встречается с многократной чемпионкой мира по художественной гимнастике Диной Авериной, рассказал, каково быть в отношениях, где оба в паре — медийные персоны. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нам приятно, что мы можем кого‑то сделать счастливыми. Желания, чтобы медийная составляющая была на первом месте, нет. Мы не рвемся на большое количество мероприятий. Мы обсуждали с Диной, что нам комфортнее посидеть дома, посмотреть кино и побыть наедине друг с другом», — заявил он.

26-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период». О том, что пара решила пожениться, стало известно в середине февраля. Свадьбу спортсмены сыграют летом.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).

Ранее Аверина заявила о нежелании выступать на соревнованиях в России.

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