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Гимнастка Аверина заявила о нежелании выступать на соревнованиях в России

Гимнастка Аверина заявила, что не хотела выступать на российских соревнованиях
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Серебряная медалистка летних Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что завершила профессиональную карьеру из-за отстранения от международных турниров. Ее слова приводит RT.

«Я слишком много лет выступала на чемпионатах Европы, мира, на Олимпиаде, чтобы, лишившись этой возможности, считать внутренние соревнования вызовом», — заявила Аверина.

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го года.

Летом 2025 года спортсменка выйдет замуж — ее избранником стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, вместе с которым они выступали в шоу «Ледниковый период».

Российские спортсмены, представляющие художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

Ранее Аверина призналась, что узнала о любви только после встречи с Соловьевым.

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