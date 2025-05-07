Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Троллит украинцев»: в Госдуме оценили слова Трампа про Овечкина

Журова: Трамп троллит украинцев, когда хвалит русского хоккеиста Овечкина
close
Nick Wass/AP

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала удивительным, что президент США Дональд Трамп хвалит только одного российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Он просто восхищается выдающимся результатом русского спортсмена, вызывая при этом ажиотаж во всем мире. Все ищут какой-то подтекст в этом. А Трамп, когда хвалит русского хоккеиста Овечкина, таким образом и троллит украинцев, у которых это вызывает бурю эмоций», — заявила Журова.

Трамп отметил достижения российского Овечкина на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни.

«У нас в «Вашингтон Кэпиталз» играет еще один очень хороший хоккеист. Он тоже крепкий орешек. Только что побил рекорд Гретцки. Он классный парень», — заявил Трамп.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Поединок завершился поражением «столичных» со счетом 1:4.

«Вашингтон» дошел до второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, где проиграли первый матч »Каролине Харрикейнз». Встреча завершилась со счетом 1:2, Овекчин результативными действиями не отличился.

Ранее была названа причина поражения «Вашингтона» с Овечкиным в Кубке Стэнли.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами