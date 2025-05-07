«Троллит украинцев»: в Госдуме оценили слова Трампа про Овечкина

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала удивительным, что президент США Дональд Трамп хвалит только одного российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Он просто восхищается выдающимся результатом русского спортсмена, вызывая при этом ажиотаж во всем мире. Все ищут какой-то подтекст в этом. А Трамп, когда хвалит русского хоккеиста Овечкина, таким образом и троллит украинцев, у которых это вызывает бурю эмоций», — заявила Журова.

Трамп отметил достижения российского Овечкина на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни.

«У нас в «Вашингтон Кэпиталз» играет еще один очень хороший хоккеист. Он тоже крепкий орешек. Только что побил рекорд Гретцки. Он классный парень», — заявил Трамп.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Поединок завершился поражением «столичных» со счетом 1:4.

«Вашингтон» дошел до второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, где проиграли первый матч »Каролине Харрикейнз». Встреча завершилась со счетом 1:2, Овекчин результативными действиями не отличился.

Ранее была названа причина поражения «Вашингтона» с Овечкиным в Кубке Стэнли.