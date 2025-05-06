«Классный парень»: Трамп похвастался Овечкиным на встрече с премьером Канады

Президент США Дональд Трамп отметил достижения российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщает News Week.

«Я люблю Канаду, я сильно уважаю канадцев. Уэйн Гретцки — насколько он был хорош, великий. Но у нас в «Вашингтон Кэпиталз» играет еще один очень хороший хоккеист. Он тоже крепкий орешек. Только что побил рекорд Гретцки. Он классный парень», — заявил Трамп.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что рекорд Овечкина сплотил многих россиян.