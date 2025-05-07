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В WADA заявили, что Россия не заплатила несколько миллионов

WADA заявило, что не получило ежегодный взнос от России за 2023–2024 годы
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) все еще не получило от России взносы за 2023 и 2024 годы. Об этом сообщили РИА Новости в организации.

«Я могу подтвердить, что WADA не получило взносы за 2023 и 2024 годы. Ежегодный взнос подлежит уплате в конце соответствующего года», — заявил глава пресс-службы WADA Джеймс Фитцджеральд.

В 2023 году, согласно отчетам на официальном сайте организации, российская сторона должна была внести 1 267 023 доллара, из них международный антидопинговый регулятор получил только 53 237 долларов. В 2024 году Россия должна была заплатить 1 335 860 долларов, но никакие деньги WADA не поступили.

В январе 2025 года министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страна отправила WADA взнос за 2023 год в размере более €1,1 млн.

«Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Это более 1,1 млн евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. По поводу выплат за 2024 год: Россия покинула эту организацию, новая формула пока в процессе обсуждения», — заявил Дегтярев.

WADA сообщало, что взнос России за 2023 год в размере 1 миллиона 267 тысяч долларов был задержан «из‑за жестких международных банковских санкций», ограничивающих перевод средств.

Ранее олимпийский чемпион усомнился в честности расследования допинг-дела Синнера.

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