В WADA заявили, что Россия не заплатила несколько миллионов

WADA заявило, что не получило ежегодный взнос от России за 2023–2024 годы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) все еще не получило от России взносы за 2023 и 2024 годы. Об этом сообщили РИА Новости в организации.

«Я могу подтвердить, что WADA не получило взносы за 2023 и 2024 годы. Ежегодный взнос подлежит уплате в конце соответствующего года», — заявил глава пресс-службы WADA Джеймс Фитцджеральд.

В 2023 году, согласно отчетам на официальном сайте организации, российская сторона должна была внести 1 267 023 доллара, из них международный антидопинговый регулятор получил только 53 237 долларов. В 2024 году Россия должна была заплатить 1 335 860 долларов, но никакие деньги WADA не поступили.

В январе 2025 года министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страна отправила WADA взнос за 2023 год в размере более €1,1 млн.

«Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Это более 1,1 млн евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. По поводу выплат за 2024 год: Россия покинула эту организацию, новая формула пока в процессе обсуждения», — заявил Дегтярев.

WADA сообщало, что взнос России за 2023 год в размере 1 миллиона 267 тысяч долларов был задержан «из‑за жестких международных банковских санкций», ограничивающих перевод средств.

Ранее олимпийский чемпион усомнился в честности расследования допинг-дела Синнера.