Россия оплатила взнос в WADA за 2023 год

Россия отправила WADA взнос за 2023 год в размере 1,1 млн евро

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страна отправила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год в размере более 1,1 миллиона евро. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Это более 1,1 млн евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. По поводу выплат за 2024 год: Россия покинула эту организацию, новая формула пока в процессе обсуждения», — заявил Дегтярев.

Ранее WADA сообщало, что взнос России за 2023 год в размере 1 миллиона 267 тысяч долларов был задержан «из‑за жестких международных банковских санкций», ограничивающих перевод средств.

МОК в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований.

В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. Всего на Играх в Париже приняли участие 15 россиян.

Ранее в клубе НХЛ рассказали о поездке в Россию.