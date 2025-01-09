Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия оплатила взнос в WADA за 2023 год

Россия отправила WADA взнос за 2023 год в размере 1,1 млн евро
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страна отправила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год в размере более 1,1 миллиона евро. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Это более 1,1 млн евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. По поводу выплат за 2024 год: Россия покинула эту организацию, новая формула пока в процессе обсуждения», — заявил Дегтярев.

Ранее WADA сообщало, что взнос России за 2023 год в размере 1 миллиона 267 тысяч долларов был задержан «из‑за жестких международных банковских санкций», ограничивающих перевод средств.

МОК в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований.

В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. Всего на Играх в Париже приняли участие 15 россиян.

Ранее в клубе НХЛ рассказали о поездке в Россию.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами