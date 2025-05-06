В РФС раскрыли, ждет ли УЕФА возвращения российских футболистов

Большинство руководителей европейских футбольных ассоциаций не имеют негатива в отношении РФ и не хотели санкций против российского футбола. Об этом в беседе с kp.ru заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Абсолютное большинство федераций рассуждают привычным нам языком футбольной дипломатии — государство не может вмешиваться в дела национальной ассоциации. Никто не хотел никаких отстранений, никто не хотел никаких спортивных санкций. Поэтому они все готовы к тому, чтобы мы вернулись», — сказал Митрофанов.

При этом, по его словам, многие страны ждут консолидированной позиции международных организаций относительно возвращения российских футболистов на турниры.

Накануне бывший футболист сборной РФ и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что российские футболисты готовы к возвращению на международные состязания.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не собирается приглашать чиновников УЕФА на гала-матч.