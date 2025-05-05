«Все эти разговоры бессмысленны»: Аршавин о допуске российских футболистов

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что российские футболисты готовы к возвращению на международные турниры, передает РИА Новости.

«Футболисты, думаю, что готовы. Те, кто соответствует уровню, у кого есть уровень мастерства. Но я считаю, что все эти разговоры бессмысленны на данный момент времени. Пока вопрос не решен», — сказал Аршавин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», набрав 61 очко. Второе место занимает «Зенит», имея в активе 57 баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный ЦСКА (52).

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