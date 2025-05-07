Ротенберг объяснил поражение от Белоруссии

Ротенберг о поражении «России 25» от Белоруссии: мы вызвали много новых ребят

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение от сборной Белоруссии. Его слова приводит официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

«Много лидеров выступают в финале Кубка Гагарина, в МХЛ, в ВХЛ, это ребята, на которых мы рассчитывали. Мы вызвали много новых ребят. Даже из тех, кого мы вызвали, приехали не все, много травм», — заявил Ротенберг.

Также специалист отметил, что у соперника не меняется состав, и они «отрабатывают один механизм уже несколько лет».

6 мая во встрече, которая состоялась в Тольятти, коллектив проиграл со счетом 1:3.

В составе «России 25» единственную шайбу забросил Михаил Воробьев на 33-й минуте. У белорусов хет-триком отметился Виталий Пинчук, отличившись на 12-й, 32-й и 42-й минутах.

Ранее «Россия 25» проиграла со счетом 7:8 в овертайме 5 мая, а также с результатом 2:4 2 мая.

Очередная встреча «России 25» с Белоруссией в рамках майского турне состоится восьмого числа в Минске.

Ранее Вячеслав Фетисов призвал россиян подать в суд на Международную федерацию хоккея.