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Фетисов призвал россиян подать в суд на Международную федерацию хоккея

Фетисов заявил, что IIHF должна России «кучу денег»
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что любой российский любитель хоккея имеет право пожать иск к Международной федерации хоккея (IIHF), чтобы организация выплатила моральный ущерб от недопуска российских команд. Его слова приводит ТАСС.

«Разве нас самих по закону выкинули отовсюду? Не кажется ли, что IIHF сама должна нам кучу денег за то, что отстранила? Миллионы хоккейных болельщиков в стране, вот и каждый из них может предъявить иск о моральном ущербе, чтобы там нам компенсировали деньгами, детской формой, к примеру», — заявил Фетисов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Украина не смогла выйти в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

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