Определился первый финалист Лиги чемпионов

Итальянский «Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов, обыграв испанскую «Барселону».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась в дополнительное время со счетом 4:3. «Интер» забил дважды в первом тайме: отличились Лаутаро Мартинес на 21-й минуте, а также Хакан Чалханоглу на 45+1-й минуте с пенальти. В начале второй половины «Барселона» отыгралась благодаря голам Эрика Гарсии на 54-й минуте и Дани Ольмо на 60-й, а на 87-й минуте вышла вперед: отличился Рафинья. Спас итальянскую команду 37-летний Франческо Ачерби, забив на 90+3-й минуте. Победный для «Интера» гол на счету Давида Фраттези на 99-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча, которая состоялась в Испании, завершилась со счетом 3:3. Таким образом, «Интер» побеждает с результатом 7:6 по сумме двух игр и сыграет в финале против победителя пары «ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия).

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

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