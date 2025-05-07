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Определился первый финалист Лиги чемпионов

«Интер» в дополнительное время обыграл «Барселону» и стал первым финалистом ЛЧ
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LaPresse/Spada/LaPresse/Sipa USA via Reut

Итальянский «Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов, обыграв испанскую «Барселону».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась в дополнительное время со счетом 4:3. «Интер» забил дважды в первом тайме: отличились Лаутаро Мартинес на 21-й минуте, а также Хакан Чалханоглу на 45+1-й минуте с пенальти. В начале второй половины «Барселона» отыгралась благодаря голам Эрика Гарсии на 54-й минуте и Дани Ольмо на 60-й, а на 87-й минуте вышла вперед: отличился Рафинья. Спас итальянскую команду 37-летний Франческо Ачерби, забив на 90+3-й минуте. Победный для «Интера» гол на счету Давида Фраттези на 99-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча, которая состоялась в Испании, завершилась со счетом 3:3. Таким образом, «Интер» побеждает с результатом 7:6 по сумме двух игр и сыграет в финале против победителя пары «ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия).

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что пытавшийся напасть на судью игрок получил дисквалификацию.

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