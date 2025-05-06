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Спорт

Первый финалист ЛЧ определится в эти минуты: «Интер» против «Барселоны». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 2-я игра. «Интер» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Albert Gea/Reuters
«Барселона» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов встречается в Милане с «Интером». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
2-й тайм
06 мая 22:00
Интер М
Милан, Италия
21' Мартинес
45' Чалханоглу
2 : 2
Барселона
Барселона, Испания
54' Гарсия
60' Ольмо
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан, Италия
1-й тайм

21' Мартинес

36' Чалханоглу

45' Чалханоглу

2-й тайм

51' Мартинес 54' Гарсия

60' Ольмо

Трансляция
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65'

В офсайд забрался Лаутаро Мартинес.

62'

И по новой закидывает мяч Мартин в штрафную «Интера», на сей раз Бастони снимает его.

60'

Гол! Жерар Мартин совершает блистательную подачу на Дани Ольмо, который головой сравнивает счет — как в матче, так и во всем противостоянии! 2:2!

57'

Зоммер — Человек-Паук!!! Как швейцарец достал из-под перекладины мяч после удара Эрика Гарсии — просто уму не постижимо! Сравнивать счет должны были каталонцы сейчас!

55'

Замена у «Интера»: Аугусто вышел вместо Димарко.

54'

Гол! Эрик Гарсия неотразимо пробивает головой после отличного навеса Мартина! 2:1, Каталония все еще в игре!

52'

Мхитарян отдал пас на ход из глубины на центрфорварда, но оборонцы «Барселоны» не позволили передаче пройти.

51'

Иньиго Мартинес получает предупреждение за фол против Маркуса Тюрама.

49'

Начало второй половины игры остается за «Барсой».

46'

Второй тайм стартовал!

45+4'

Перерыв! Как же уверенно и спокойно в счете ведут хозяева, 2:0 после первых 45 минут!

45+3'

В итоге пришлось дать чуть больше времени арбитру для команд, подзатянулась пауза после забитого мяча.

45+1'

Минута добавлена к основному времени первого тайма.

45'

Гол! Точно турок бьет в левый нижний угол, 2:0!

44'

Пенальти в ворота «Барселоны»! Хакан Чалханоглу у мяча.

43'

Кубарси сносит Лаутаро Мартинеса при попытке выбить мяч в подкате ногой! Главный арбитр побежал к монитору пересматривать эпизод!

42'

Чалханоглу проверил Щенсного ударом со средней дистанции — мяч совсем рядом со штангой прошелся.

40'

В 25-й уже раз Думфрис прорывается через правый фланг в штрафную каталонцев и ищет прострельной передачей Лаутаро, но сейчас совсем выдохся Дензел и уже от безысходности пнул мяч в ногу Мартину.

37'

Барелла оказывается первым на подборе после удара Думфриса и бьет сам, но его попытку блокирует Мартин.

34'

Биссек суперграмотно выставил корпус Феррану Торресу, который не смог через него исполнить удар в нижний угол ворот.

33'

Димарко совершает тактический фол против Ольмо, Марциняк даже не думает доставать карточку из кармана.

30'

Бастони не пускает Феррана Торреса к ближней штанге и блокирует его опаснейший удар!

27'

Еще одна атака «Барсы» завершается атакой Ольмо, причем его мячами из глубины снабжает Ламин Ямаль. Пока 17-летний вундеркинд редко оказывается на удобной для создания голевых моментов позиции.

24'

Дани Ольмо чуть ли не лежа пытался пропихнуть мяч из вратарской «Интера» в створ через Ачерби, но толком поднять мяч так и не сумел.

21'

Гол! Потрясающая атака «Интера» получилась после обреза соперника! Думфрис подобрал мяч на правом фланге и протащил его вперед, стянув на себя голкипера и центрального защитника, выкатил мяч на пустые ворота Лаутаро, который хладнокровно решил момент — 1:0!

19'

Теперь итальянский коллектив не выпускает каталонцев прогуляться на чужую половину поля — три угловых разыграли «нерадзурри» за две минуты, правда ничего реально опасного в них не было.

16'

Димарко выводили на встречу с польским кипером пасом из глубины, но Щенсны своевременно покинул штрафную и выбил мяч куда подальше.

13'

Маркус Тюрам чуть перемудрил и не реализовал чистый выход один на один, позволив Щенсному сделать сейв!

12'

Активно прессингует «Барса», Бастони вынужден отыгрываться назад, передавая мяч Зоммеру.

9'

Ачерби головой смахнул мяч после верховой подачи Мартинеса в штрафную «Интера».

6'

Эрик Гарсия хватает руками за плечи господина Димарко, главный арбитр встречи Шимон Марциняк вновь дает свисток.

4'

Димарко аккуратно подтолкнул Ямаля, свалив молодого испанца на газон.

3'

Начало игры остается за миланским коллективом.

22:01

Игра началась! Поехали!

21:55

«Барселона»: Щенсны, Мартин, Кубарси, И. Мартинес, Э. Гарсия, Ф. де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Ф. Торрес.

21:50

«Интер»: Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Л. Мартинес.

21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Барселона» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов встречается в Милане с «Интером». Начало встречи — в 22.00 мск.

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