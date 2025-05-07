«Звонок от Канделаки — подарок судьбы»: ведущая «Матч ТВ» раскрыла, как попала на работу

Блогер, ведущая «Матч ТВ» и «Ак Барс Шоу» Камиля Харисова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», как Тина Канделаки лично пригласила ее приехать в Москву и пройти пробы на «Матч ТВ».

«Звонок от Тины Канделаки на мой личный номер — это не просто случайность, а настоящий подарок судьбы.

Я была обычной девушкой, работающей на региональном телевидении в хоккейном клубе «Ак Барс», и вдруг она увидела во мне потенциал. Этот шанс пройти пробы на федеральном канале нашей страны стал для меня настоящим поворотным моментом.

Я схватилась за него обеими руками и до сих пор продолжаю свою работу на «Матч ТВ», благодаря этой судьбоносной волшебной истории», — рассказала Камиля Харисова.

Телеведущая вспомнила, что это событие произошло ровно четыре года назад — в середине мая 2021 года.

«Каждый год я отмечаю годовщину своего переезда в Москву, и этот звонок стал для меня одним из самых знаковых событий в жизни.

Я часто рассказываю эту историю, осознавая, что с одной стороны, она может показаться невероятной сказкой, в которую трудно поверить. Но, с другой стороны, надеюсь, что кто-то из слушателей сможет найти в ней вдохновение и поверить в чудеса, ведь иногда такие вещи действительно случаются», — отметила Камиля Харисова.

Ранее ведущая назвала триллером съемки в шоу ТНТ: «Это настоящее потрясение, которое разделило мою жизнь на до и после».