«Разделило жизнь на до и после»: ведущая «Матч ТВ» назвала триллером съемки в шоу «Мастер игры»

Блогер, ведущая «Матч ТВ» и «Ак Барс Шоу» Камиля Харисова поделилась в беседе с «Газетой.Ru» впечатлениями от съемок в реалити «Мастер игры», которое выходит 17 мая в 19.00 на ТНТ.

В этом шоу 22 звездных участника проходят испытания и борются за главный приз в 10 млн рублей в Марокко.

«Это не просто триллер, это настоящее потрясение, которое разделило мою жизнь на до и после, — рассказала Камиля Харисова. — С одной стороны, этот опыт открыл мои триггеры и слабые места, с другой — я почувствовала в себе новую силу.

Я планирую комментировать происходящее по мере выхода эпизодов, чтобы лучше понять все ситуации и прийти к каким-то выводам. В данный момент я нахожусь в подвешенном состоянии, полна неведения и ожидания».

Ведущая назвала шоу «Мастер игры» революционным форматом для телевидения.

«Уверена, что это одна из самых ярких премьер ближайшего времени. Такого на телевидении еще не было! Создатели шоу сумели совместить несовместимое, собрав людей из самых разных индустрий: экстрасенсов, актеров и многих других представителей.

Каждый из них постепенно раскрывается, и я не буду спойлерить — пусть это останется сюрпризом для зрителей», — сказала Камиля Харисова.

Ведущая «Матч ТВ» отметила, что умение работать в команде и прислушиваться к людям помогло ей по-настоящему проявить себя на проекте.

«В процессе участия в шоу я осознала, что являюсь командным игроком. Я умею слушать людей вокруг себя и в нужный момент брать на себя инициативу, занимая лидерские позиции.

В целом я не считаю себя конфликтным человеком — и именно такие люди часто становятся опорой в командной работе, когда необходимо решать общие задачи.

Мы сталкивались с командными заданиями, которые давали нам возможность заработать призовой фонд в 10 миллионов рублей. Поэтому опыт, полученный в спорте, оказался мне очень полезен», — рассказала Камиля Харисова.

На шоу «Мастер игры» трое игроков с самого начала становятся «темными», их задача — скрывать свою роль, плести интриги, устранять соперников, переманивать игроков на свою сторону, оставаясь при этом в тени.

Остальные играют по-честному. Им необходимо вычислить тех, кто примкнул к «темным» и на общем голосовании убрать их из игры.

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