Лидер РПЛ хочет купить защитника «Спартака»

«Краснодар» продолжает вести переговоры по переходу защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на близкий к окружению игрока источник.

«Быки» ищут игрока на позицию правого защитника. Хлусевич является одним из основных вариантов для руководства краснодарского клуба», — рассказал собеседник.

В текущем сезоне Хлусевич ни разу не отметился результативными действиями в 15 проведенных матчах за «Спартак». Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года, а рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет €4 млн.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла.

На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла. Столичный «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертую строчку. Команда после того, как в 27-м туре РПЛ сыграла вничью с воронежским «Факелом», потеряла математические шансы на победу в национальном первенстве.

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