В «Динамо» сделали заявление по уволенному тренеру Личке

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб официально расторг рабочее соглашение с Марцелом Личкой, который занимал пост главного тренера команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Контракт расторгнут. Мы благодарны Марцелу и его штабу за проделанную работу», — заявил Гафин.

1 мая «стало известно, что Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

5 мая «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1. В турнирной таблице национального первенства команда идет на пятом месте, набрав 50 очков и на 11 баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее Личка рассказал, что хотел бы он видеть в «Динамо» Валерия Карпина.