Стали известны финалисты Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» вышел в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пятом матче серии 1/2 Кубка Гагарина коллектив обыграл московское «Динамо».

Встреча завершилась с результатом 4:3.

В первом периоде счет открыл игрок москвичей Максим Джиошвили на 14-й минуте. Во втором отрезке челябинцы отличились трижды: шайбы в активе Василия Глотова на 25-й минуте, Максима Шабанова на 30-й минуте, а также Никиты Коростелева на 34-й минуте. «Динамо» удалось догнать соперника в третьем периоде благодаря точным броскам Бреннана Менелла на 41-й минуте и Артема Швец-Рогового на 56-й минуте, однако на 59-й минуте победу «Трактору» принес оформивший дубль Шабанов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В серии до четырех побед «Трактор» одержал победу со счетом 4-1.

За трофей челябинцы поспорят с ярославским «Локомотивом», который в своем полуфинале с таким счетом переиграл уфимский «Салават Юлаев».

Ранее экс-хоккеист СКА стал игроком клуба НХЛ.