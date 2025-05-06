Битва за вторую путевку в финал: «Трактор» против «Динамо». LIVE
Сергей Гунеев/РИА Новости
В пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» гостит у челябинского «Трактора». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
1-й период
06 мая 17:00
Трактор
Челябинск, Россия
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск, Россия
11'
Застряла шайба в коньках игроков на пятачке после наброса от Дер-Аргучинцева.
10'
Подъяпольский вновь классно играет во вратарской, клюшкой парируя опасный бросок противника с ходу.
9'
Трехкратное преимущество бело-голубых по броскам к текущему моменту — 6:2.
7'
Ильенко вошел в зону через левый борт и прострелил на пятак, шайба застряла в клюшках игроков команды соперника.
6'
Гусев классно заблокировал шайбу и совершил перехват на чужой синей линии, отыгрался в касание с партнером и бросил почти в упор — Зак Фукале щитком отражает!
5'
Ткачев пробрасывается, шайба будет введена в игру в зоне челябинцев.
3'
Светлаков отдавал передачу на пятачок на Кравцова, но Менелл смог подставить клюшку и этот пас прервать. Благо для челябинцев на подборе сыграл Телегин — его бросок парировал Подъяпольский.
2'
Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.
16:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» гостит у челябинского «Трактора». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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