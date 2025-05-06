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Спорт

Битва за вторую путевку в финал: «Трактор» против «Динамо». LIVE

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. «Трактор» — «Динамо». 5-я игра. ОНЛАЙН

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Сергей Гунеев/РИА Новости
В пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» гостит у челябинского «Трактора». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
1-й период
06 мая 17:00
Трактор
Челябинск, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11'

Застряла шайба в коньках игроков на пятачке после наброса от Дер-Аргучинцева.

10'

Подъяпольский вновь классно играет во вратарской, клюшкой парируя опасный бросок противника с ходу.

9'

Трехкратное преимущество бело-голубых по броскам к текущему моменту — 6:2.

7'

Ильенко вошел в зону через левый борт и прострелил на пятак, шайба застряла в клюшках игроков команды соперника.

6'

Гусев классно заблокировал шайбу и совершил перехват на чужой синей линии, отыгрался в касание с партнером и бросил почти в упор — Зак Фукале щитком отражает!

5'

Ткачев пробрасывается, шайба будет введена в игру в зоне челябинцев.

3'

Светлаков отдавал передачу на пятачок на Кравцова, но Менелл смог подставить клюшку и этот пас прервать. Благо для челябинцев на подборе сыграл Телегин — его бросок парировал Подъяпольский.

2'

Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.

17:03

Игра началась! Поехали!

16:55

Состав «Трактора»:

16:50

Состав «Динамо»:

16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» гостит у челябинского «Трактора». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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