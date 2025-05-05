Определился первый финалист Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв на своей площадке уфимский «Салават Юлаев».

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей отличились Александр Радулов, а также Егор Сурин. Оба хоккеиста оформили по дублю. За «Салават Юлаев» точными бросками отметились Скотт Уилсон и Александр Хмелевски.

«Локомотив» выиграл серию до четырех побед со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В другом полуфинале играют московское «Динамо» и челябинский «Трактор». «Трактор» ведет в серии со счетом 3:1.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

Ранее «Динамо» впервые выиграло у «Трактора» в серии Кубка Гагарина.