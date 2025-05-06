Экс-хоккеист СКА стал игроком клуба НХЛ

Российский нападающий Арсений Грицюк стал игроком клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

Отмечается, что соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один сезон.

СКА завершил выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на стадии первого раунда плей-офф, потерпев поражение в серии от московского «Динамо» в шести матчах с результатом 2-4. После этого из клуба ушел ряд игроков: помимо Грицюка, был расторгнут контракт с Евгением Кузнецовым, а Иван Демидов и Александр Никишин также уехали в НХЛ.

Из розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Джерси» выбыли в первом раунде, проиграв «Каролине» со счетом 1-4.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

Ранее Украина не смогла выйти в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.