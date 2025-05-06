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Игру «Спартака» назвали скучной

Тренер Тарханов назвал скучной игру «Спартака» с «Факелом»
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Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Александр Тарханов оценил игру команд, которые претендуют на третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ), после 27-го тура национального первенства. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«ЦСКА играл все-таки с хорошей командой. Пусть «Ахмат» и находится в зоне стыковых матчей, но все равно он играет в хороший футбол. А у «Спартака» была скучная игра. Плюс удаление. Поэтому никакого интереса у меня не было. И результат этого матча в целом больше удивил. «Динамо», например, даже в меньшинстве взяло три очка в игре с «Крыльями Советов», — заявил он.

ЦСКА в 27-м туре РПЛ сыграл вничью с грозненским «Ахматом», встреча завершилась со счетом 1:1. «Спартак» в Воронеже не смог обыграть «Факел» — 0:0. «Динамо» в первом матче после увольнения главного тренера Марцела Лички одержало победу над «Крыльями Советов» — 3:1.

Теперь в активе ЦСКА 52 балла, команда идет на третьем месте в РПЛ. «Спартак» имеет на балл меньше и располагается на четвертом месте. «Динамо» с 50 очками занимает пятую строчку.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла.

Ранее были названы шансы «Краснодара» завоевать чемпионство в РПЛ.

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