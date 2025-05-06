Названы шансы «Краснодара» завоевать чемпионство в РПЛ

В Opta пересчитали шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Аналитическая система портала Opta обновила данные о шансах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на чемпионство после завершения 27-го тура. Новые данные были опубликованы в Telegram-канале.

Шансы лидирующего «Краснодара» выросли с 68 до 78 процентов. У идущего вторым «Зенита» шансы упали с 29,9 до 21,9%.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла.

На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла. Столичный «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертую строчку. Команда после того, как в 27-м туре РПЛ сыграла вничью с воронежским «Факелом», потеряла математические шансы на победу в национальном первенстве.

В следующем туре национального первенства «Краснодар» на выезде сразится с ЦСКА. Матч состоится 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день сыграет с махачкалинским «Динамо», матч начнется в 17:00 мск.

Ранее в «Динамо» сделали заявление по уволенному тренеру Марцелу Личке.