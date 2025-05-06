«Это место силы»: отец Большунова о восстановлении разрушенного ВСУ дома

Отец российского лыжника Александра Большунова Александр Большунов — старший признался, что хочет восстановить дом, который был разрушен в результате атаки ВСУ. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Там все, вся жизнь, детство, юность, зрелые годы, погост, где лежат родители. Я по-любому туда вернусь. И, если буду твердо уверен в том, что больше никаких прилетов, конечно, постараюсь вновь что-то сделать. Это место силы, место рождения нашей семьи», — заявил он.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», дом родителей лыжника находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Постройка сгорела полностью после того, как в нее попал снаряд. Семья Большунова уехала из дома незадолго до происшествия, несмотря на то, что долгое время отказывалась это делать после обстрелов.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее, 1 мая, Большунов вышел на связь после уничтожения ВСУ дома его родителей.