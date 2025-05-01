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Большунов вышел на связь после уничтожения ВСУ дома его родителей

Бородавко рассказал, что Большунов вышел на связь после разрушения дома родителей
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Рамиль Ситдиков/ РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что ему удалось пообщаться с олимпийским чемпионом Александром Большуновым после того, как ВСУ разрушили дом его родителей. Слова наставника приводит Sport24.

«Насколько тяжело Большунову? Я просто не могу предать те эмоции, которые переживает Александр после произошедшего. Да, удалось выйти на связь с ним. Мы пообщались на рабочие темы, а на общие — не получилось», — заявил Бородавко.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», дом родителей лыжника находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Постройка сгорела полностью после того, как в нее попал снаряд. Семья Большунова уехала из дома незадолго до происшествия, несмотря на то, что долгое время отказывалась это делать после обстрелов.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Ранее отец Большунова заявил, что пострадал душевно после уничтожения ВСУ его дома.

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