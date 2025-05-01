Большунов вышел на связь после уничтожения ВСУ дома его родителей

Бородавко рассказал, что Большунов вышел на связь после разрушения дома родителей

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что ему удалось пообщаться с олимпийским чемпионом Александром Большуновым после того, как ВСУ разрушили дом его родителей. Слова наставника приводит Sport24.

«Насколько тяжело Большунову? Я просто не могу предать те эмоции, которые переживает Александр после произошедшего. Да, удалось выйти на связь с ним. Мы пообщались на рабочие темы, а на общие — не получилось», — заявил Бородавко.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», дом родителей лыжника находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Постройка сгорела полностью после того, как в нее попал снаряд. Семья Большунова уехала из дома незадолго до происшествия, несмотря на то, что долгое время отказывалась это делать после обстрелов.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Ранее отец Большунова заявил, что пострадал душевно после уничтожения ВСУ его дома.