«Как он мог отреагировать?» Отец Большунова о реакции сына на разрушенный ВСУ дом

Отец российского лыжника Александра Большунова Александр Большунов — старший рассказал о реакции сына на разрушенный ВСУ дом. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Как только я сам узнал, позвонил ему. Я просто не мог не позвонить. Рассказал, что дома больше нет. Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми? Я не буду говорить те слова, которые вертятся на языке. Пусть это останется на их совести, если она есть», — рассказал Большунов-старший.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», дом родителей лыжника находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Постройка сгорела полностью после того, как в нее попал снаряд. Семья Большунова уехала из дома незадолго до происшествия, несмотря на то, что долгое время отказывалась это делать после обстрелов.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее, 1 мая, Большунов вышел на связь после уничтожения ВСУ дома его родителей.