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Спорт

Конец или продолжение серии: «Локомотив» принимает «Салават Юлаев». LIVE

Кубок Гагарина. Полуфинал. Пятый матч. «Локомотив» — «Салават Юлаев». LIVE

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Светлана Абуянчикова/РИА Новости
В пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» в Ярославле принимает уфимский «Салават Юлаев». Хозяева ведут в противостоянии со счетом 3-1 и находятся в шаге от выхода в финал. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
1-й период
05 мая 19:30
Локомотив
Ярославль, Россия
06' А. Радулов
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа, Россия
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1-й период

06'33" А. Радулов

2-й период
3-й период
Трансляция
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13'

Наконец и «Салават» позиционную атаку провел, закончив ее щелчком Хмелевского от синей линии — Исаев поймал. 9-2 по броскам в створ в пользу хозяев.

11'

Позиционная атака «Локо» продолжилась, и Сурин протащил шайбу за воротами по борту и сделал пас на пятак Радулову, выигравшему позицию, но на этот раз Вязовой спас!

10'

«Локомотив» давит. Заработал и выиграл в чужой зоне вбрасывание, Каюмов резко бросил — рядом со штангой.

9'

Радулов вкатил в зону, притормозил у правого борта, покатил на синюю въехавшему в зону защитнику — Вязовой парировал щелчок и тут же загреб шайбу, не дав Иванову добить. Кстати, Иванов отметился одним из ассистов в первом голе.

7'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Александр Радулов — 1:0! Взрывается Ярославль! Хоккеистам «Локомотива» удалось сохранить шайбу в зоне. Сразу отдать на Радулова или бросить под подправление от синей не вышло, так как Панин Александр сбил на пятке, но Радулов поднялся, покатил вперед, а Сурин сделал классный пас под бросок в касание! Ну и ветеран не промахнулся в упор!

6'

Ничего толком не смог «Салават» сделать в этом большинстве. Даже в чужой зоне толком не закрепились уфимцы. В полном составе «Локомотив».

4'

Максим Березкин хотел провести силовой прием, но Горшков резко ушел вправо, и получилась подножка — две минуты большинства для «Салавата Юлаева».

3'

А вот и первый бросок по воротам Исаева — это Алалыкин нашел возможность из правого круга вбрасывания. Получилось не слишком опасно.

2'

После катания туда-сюда с обоюдными потерями Сурин вошел в чужую зону и бросил — Вязовой уверенно поймал шайбу.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

19:32

Даниил Исаев в воротах «Локомотива», Семен Вязовой на последнем рубеже «Салавата Юлаева».

19:30

Состав «Салавата Юлаева».

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19:25

Состав «Локомотива».

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19:20

«Салават Юлаев» начал серию с победы в Ярославле, но затем уступил в трех играх кряду. «Локомотив», в случае домашней победы сегодня, оформит выход в финал. Успех гостей вернет серию как минимум на шестой матч в Уфу.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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