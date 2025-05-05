7'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Александр Радулов — 1:0! Взрывается Ярославль! Хоккеистам «Локомотива» удалось сохранить шайбу в зоне. Сразу отдать на Радулова или бросить под подправление от синей не вышло, так как Панин Александр сбил на пятке, но Радулов поднялся, покатил вперед, а Сурин сделал классный пас под бросок в касание! Ну и ветеран не промахнулся в упор!