Наконец и «Салават» позиционную атаку провел, закончив ее щелчком Хмелевского от синей линии — Исаев поймал. 9-2 по броскам в створ в пользу хозяев.
Позиционная атака «Локо» продолжилась, и Сурин протащил шайбу за воротами по борту и сделал пас на пятак Радулову, выигравшему позицию, но на этот раз Вязовой спас!
«Локомотив» давит. Заработал и выиграл в чужой зоне вбрасывание, Каюмов резко бросил — рядом со штангой.
Радулов вкатил в зону, притормозил у правого борта, покатил на синюю въехавшему в зону защитнику — Вязовой парировал щелчок и тут же загреб шайбу, не дав Иванову добить. Кстати, Иванов отметился одним из ассистов в первом голе.
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Александр Радулов — 1:0! Взрывается Ярославль! Хоккеистам «Локомотива» удалось сохранить шайбу в зоне. Сразу отдать на Радулова или бросить под подправление от синей не вышло, так как Панин Александр сбил на пятке, но Радулов поднялся, покатил вперед, а Сурин сделал классный пас под бросок в касание! Ну и ветеран не промахнулся в упор!
Ничего толком не смог «Салават» сделать в этом большинстве. Даже в чужой зоне толком не закрепились уфимцы. В полном составе «Локомотив».
Максим Березкин хотел провести силовой прием, но Горшков резко ушел вправо, и получилась подножка — две минуты большинства для «Салавата Юлаева».
А вот и первый бросок по воротам Исаева — это Алалыкин нашел возможность из правого круга вбрасывания. Получилось не слишком опасно.
После катания туда-сюда с обоюдными потерями Сурин вошел в чужую зону и бросил — Вязовой уверенно поймал шайбу.
«Салават Юлаев» начал серию с победы в Ярославле, но затем уступил в трех играх кряду. «Локомотив», в случае домашней победы сегодня, оформит выход в финал. Успех гостей вернет серию как минимум на шестой матч в Уфу.