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«Динамо» победило в первом матче после увольнения тренера

«Динамо» со счетом 3:1 обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Telegram-канал московского «Динамо»

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» обыграло «Крылья Советов».

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1.

На второй минуте матча игрок «Динамо» Муми Нгамале открыл счет. Футболист бело-голубых Дмитрий Скопинцев на 31-й минуте забил мяч в свои ворота. Ярослав Гладышев в начале второго тайма вновь вывел «Динамо» вперед. Ярослав Гладышев в конце матча установил окончательный счет. На 49-й минуте был удален игрок «Динамо» Хорхе Карраскаль.

Этот матч стал первым для «Динамо» после увольнения с поста тренера клуба Марцела Лички. Сейчас обязанности тренера «Динамо» исполняет Ролан Гусев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 50 очков. «Крылья Советов» идут на десятой строчке, имея в активе 30 баллов.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», набрав 61 очко. Второе место занимает «Зенит», имея в активе 57 баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный ЦСКА (52).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-игрок «Зенита» подверг критике эпизод матча «Спартака».

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