«Оборзели совсем»: экс-игрок «Зенита» подверг критике эпизод матча «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и тренер Владислав Радимов в своем Telegram-канале подверг критике перерыв на то, чтобы футболисты выпили воды во время матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком».

«Если и давать паузу, то только на питье чего-то другого для зрителей. Потому что смотреть, во что играют две команды, явно невозможно: ни интенсивности, ничего. От чего они устали? Почему мы бережем своих футболистов? Совершенно не понимаю. +23 градуса, пауза на питье воды. Ну оборзели совсем», — заявил он.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на четвертом месте, имея в активе 51 очко. «Факел» располагается на 16-й строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 61 очко. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против московского «Динамо». Встреча состоится 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Факел» проведет матч следующего тура дома против «Локомотива». Игра состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее матч «Зенита» назвали мучением.