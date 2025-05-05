Бейл сбил с ног Нгамале, но арбитр не стал свистеть фол.
Лунев получил желтую карточку за жаркие споры с арбитром.
Удаление в составе «Динамо»! Карраскаль получил прямую красную карточку за отмашку в лицо Бабкину.
Второй тайм начался! В составе «Динамо» произошла замена: Лаксальт вышел вместо Скопинцева, который забил автогол.
Первый тайм завершен! Команды обменялись голами, причем оба мяча забили игроки «Динамо».
Нгамале открыл счет уже на второй минуте с передачи Гладышева, а на 31-й минуте Скопинцев забил автогол — 1:1.
Также на 26-й минуте главный арбитр Евгений Буланов назначил пенальти в ворота «Крыльев», но отменил его после просмотра VAR.
Матч проходит очень интересно, накал страстей максимальный. С нетерпением ждем второго тайма!
Момент! Карраскаль нанес сильный удар из пределов штрафной «Крыльев», но каким-то образом не попал в створ!
Арбитр компенсировал четыре минуты.
Мексиканский полузащитник «Динамо» Чавес нанес дальний удар по воротам, но получилось в руки Песьякову.
Костанца навесил в штрафную «Динамо», но там первым на мяче оказался защитник бело-голубых Касерес.
Опасно! Нгамале прострелил с левого фланга в штрафную «Крыльев», где Бителло нанес удар в дальний угол, но Песьяков отбил мяч ногой!
Самарцы уверенно отбились от углового в исполнении «Динамо». Скопинцев попытался нанести дальний удар, но Песьяков спокойно забрал мяч.
Скопинцев нанес удар по воротам «Крыльев», но попал в Бейла. Мяч рикошетом ушел на угловой.
VAR долго проверял взятие ворот на предмет офсайда у Олейникова, но в итоге гол засчитан! «Крылья Советов» сравняли счет — 1:1!
АВТОГОООЛ!!! Скопинцев забил в свои ворота — 1:1! Олейников прострелил во вратарскую «Динамо», и Скопинцев случайно срезал мяч в створ, пытаясь выбить его за лицевую.
Опасно! Бителло пробил со штрафного низом в дальний угол, но Песьяков совершил прекрасный сейв!
Судья отменил пенальти в ворота «Крыльев»! После просмотра VAR арбитр пришел к выводу, что нарушение правил состоялось до штрафной. Будет опасный «стандарт» в пользу «Динамо».
Пенальти в ворота «Крыльев»!
Скопинцев проник в штрафную самарцев и упал после контакта с ногой полузащитника «Крыльев» Бабкина.
«Крылья» заработали очередной угловой. Печенин подал в штрафную, но динамовцы вынесли мяч. На подборе первым оказался защитник самарцев Рассказов, который решил нанести дальний удар, но совсем не попал в створ.
Момент! Бителло нанес прямой удар со штрафного и совсем чуть-чуть не попал в ближнюю «девятку»!
Капитан «Крыльев», защитник Гленн Бейл грубо сбил с ног сначала Карраскаля, а потом и Бителло. Арбитр пока не дал ему желтую карточку, но «Динамо» заработало опасный «стандарт».
Глебов отобрал мяч у Зиньковского и сорвал атаку «Крыльев» на половине поля «Динамо».
Защитник «Крыльев» Ороз получил желтую карточку за то, что сбил с ног Карраскаля.
Самарцы снова заработали два угловых подряд и смогли нанести два удара, но не в створ. В последнем случае Ороз неплохо попал головой по мячу: тот чуть-чуть разминулся с дальней «девяткой».
Маричаль откровенно снес в подкате Олейникова возле штрафной «Динамо», но арбитр решил не давать за это желтую карточку.
«Крылья Советов» заработали два угловых подряд и оба раза довели дело до удара, но мяч летел выше створа.
«Динамо» заработало угловой, но не смогло извлечь из него пользу: после подачи мяч прилетел в руки Песьякову.
Момент! Гладышев проник в штрафную «Крыльев» и нанес удар в дальний угол, но Песьяков сумел отбить мяч ногой!
Нападающий «Крыльев» Олейников принял мяч возле штрафной «Динамо», но не успел пробить: ему помешал Гладышев, вернувшийся в оборону.
Самарцы побежали в атаку — необходимо отыгрываться. Однако пока удается лишь приблизиться к штрафной «Динамо» — без опасных моментов.
VAR долго проверял гол на предмет офсайда, но в итоге взятие ворот засчитано! «Динамо» повело в счете.
ГОООЛ!!! «Динамо» невероятно быстро открывает счет — уже на второй минуте!
22-летний нападающий бело-голубых Гладышев обыграл защитника «Крыльев» Печенина, проник в штрафную самарцев и прострелил во вратарскую, где Нгамале в касание отправил мяч в створ — 1:0!
Матч начался!
Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Касерес, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамале.
Стартовый состав «Крыльев»: Песьяков, Рассказов, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч «Крылья Советов» — «Динамо» в чемпионате России начнется в 18.30 мск.