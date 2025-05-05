Крылья Советов

'45+5

Первый тайм завершен! Команды обменялись голами, причем оба мяча забили игроки «Динамо».

Нгамале открыл счет уже на второй минуте с передачи Гладышева, а на 31-й минуте Скопинцев забил автогол — 1:1.

Также на 26-й минуте главный арбитр Евгений Буланов назначил пенальти в ворота «Крыльев», но отменил его после просмотра VAR.

Матч проходит очень интересно, накал страстей максимальный. С нетерпением ждем второго тайма!