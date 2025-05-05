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Гол на второй минуте, отмененный пенальти и автогол: «Динамо» сражается с «Крыльями». LIVE

Футбол. РПЛ. 27-й тур. «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

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Telegram-канал московского «Динамо»
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» принимают в Самаре московское «Динамо». На данный момент бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице вслед за московским «Спартаком» и в случае победы сократят отставание от красно-белых до одного очка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 27-й тур
2-й тайм
05 мая 18:30
Крылья Советов
Самара, Россия
1 : 2
Динамо М
Москва, Россия
2' Нгамалё
31' Скопинцев
55' Гладышев
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

17' Ороз

31' Скопинцев

2' Нгамалё

2-й тайм

49' Карраскаль 49' Лунёв

55' Гладышев

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'52

Бейл сбил с ног Нгамале, но арбитр не стал свистеть фол.

'50

Лунев получил желтую карточку за жаркие споры с арбитром.

'49

Удаление в составе «Динамо»! Карраскаль получил прямую красную карточку за отмашку в лицо Бабкину.

'46

Второй тайм начался! В составе «Динамо» произошла замена: Лаксальт вышел вместо Скопинцева, который забил автогол.

'45+5

Первый тайм завершен! Команды обменялись голами, причем оба мяча забили игроки «Динамо».

Нгамале открыл счет уже на второй минуте с передачи Гладышева, а на 31-й минуте Скопинцев забил автогол — 1:1.

Также на 26-й минуте главный арбитр Евгений Буланов назначил пенальти в ворота «Крыльев», но отменил его после просмотра VAR.

Матч проходит очень интересно, накал страстей максимальный. С нетерпением ждем второго тайма!

'45+2

Момент! Карраскаль нанес сильный удар из пределов штрафной «Крыльев», но каким-то образом не попал в створ!

'45

Арбитр компенсировал четыре минуты.

'43

Мексиканский полузащитник «Динамо» Чавес нанес дальний удар по воротам, но получилось в руки Песьякову.

'41

Костанца навесил в штрафную «Динамо», но там первым на мяче оказался защитник бело-голубых Касерес.

'39

Опасно! Нгамале прострелил с левого фланга в штрафную «Крыльев», где Бителло нанес удар в дальний угол, но Песьяков отбил мяч ногой!

'37

Самарцы уверенно отбились от углового в исполнении «Динамо». Скопинцев попытался нанести дальний удар, но Песьяков спокойно забрал мяч.

'35

Скопинцев нанес удар по воротам «Крыльев», но попал в Бейла. Мяч рикошетом ушел на угловой.

'33

VAR долго проверял взятие ворот на предмет офсайда у Олейникова, но в итоге гол засчитан! «Крылья Советов» сравняли счет — 1:1!

'31

АВТОГОООЛ!!! Скопинцев забил в свои ворота — 1:1! Олейников прострелил во вратарскую «Динамо», и Скопинцев случайно срезал мяч в створ, пытаясь выбить его за лицевую.

'30

Опасно! Бителло пробил со штрафного низом в дальний угол, но Песьяков совершил прекрасный сейв!

'29

Судья отменил пенальти в ворота «Крыльев»! После просмотра VAR арбитр пришел к выводу, что нарушение правил состоялось до штрафной. Будет опасный «стандарт» в пользу «Динамо».

'27

Пенальти в ворота «Крыльев»!

Скопинцев проник в штрафную самарцев и упал после контакта с ногой полузащитника «Крыльев» Бабкина.

'25

«Крылья» заработали очередной угловой. Печенин подал в штрафную, но динамовцы вынесли мяч. На подборе первым оказался защитник самарцев Рассказов, который решил нанести дальний удар, но совсем не попал в створ.

'23

Момент! Бителло нанес прямой удар со штрафного и совсем чуть-чуть не попал в ближнюю «девятку»!

'21

Капитан «Крыльев», защитник Гленн Бейл грубо сбил с ног сначала Карраскаля, а потом и Бителло. Арбитр пока не дал ему желтую карточку, но «Динамо» заработало опасный «стандарт».

'19

Глебов отобрал мяч у Зиньковского и сорвал атаку «Крыльев» на половине поля «Динамо».

'17

Защитник «Крыльев» Ороз получил желтую карточку за то, что сбил с ног Карраскаля.

'16

Самарцы снова заработали два угловых подряд и смогли нанести два удара, но не в створ. В последнем случае Ороз неплохо попал головой по мячу: тот чуть-чуть разминулся с дальней «девяткой».

'15

Маричаль откровенно снес в подкате Олейникова возле штрафной «Динамо», но арбитр решил не давать за это желтую карточку.

'14

«Крылья Советов» заработали два угловых подряд и оба раза довели дело до удара, но мяч летел выше створа.

'12

«Динамо» заработало угловой, но не смогло извлечь из него пользу: после подачи мяч прилетел в руки Песьякову.

'10

Момент! Гладышев проник в штрафную «Крыльев» и нанес удар в дальний угол, но Песьяков сумел отбить мяч ногой!

'8

Нападающий «Крыльев» Олейников принял мяч возле штрафной «Динамо», но не успел пробить: ему помешал Гладышев, вернувшийся в оборону.

'6

Самарцы побежали в атаку — необходимо отыгрываться. Однако пока удается лишь приблизиться к штрафной «Динамо» — без опасных моментов.

'4

VAR долго проверял гол на предмет офсайда, но в итоге взятие ворот засчитано! «Динамо» повело в счете.

'2

ГОООЛ!!! «Динамо» невероятно быстро открывает счет — уже на второй минуте!

22-летний нападающий бело-голубых Гладышев обыграл защитника «Крыльев» Печенина, проник в штрафную самарцев и прострелил во вратарскую, где Нгамале в касание отправил мяч в створ — 1:0!

'1

Матч начался!

18:25

Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Касерес, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамале.

18:20

Стартовый состав «Крыльев»: Песьяков, Рассказов, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

18:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч «Крылья Советов» — «Динамо» в чемпионате России начнется в 18.30 мск.

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