Умер советский чемпион по классической борьбе и бывший глава киевской ОПГ Виктор Авдышев, передает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 69-летний Авдышев умер из-за сердечной недостаточности. Он был двукратным бронзовым призером чемпионата мира в 1978 и 1983 годах.

В 1989 году он возглавил киевскую ОПГ. В 1995 году его арестовали, но он смог сбежать в Азербайджан. Суд заочно приговорил его к четырем годам лишения свободы, он был объявлен в международный розыск.

20 апреля два участника полумарафона Almaty Half Marathon (21,1 километра), который прошел в Казахстане 20 апреля, скончались во время забега. Первым погибшим стал 84-летний Аккоян Рсалиев. Отмечается, что он почувствовал себя плохо уже на первом километре дистанции. 21-летний Нурбол Ахмади потерял сознание на 16-м километре дистанции. К моменту прибытия медиков, пульса у бегуна уже не было, и все необходимые реанимационные мероприятия также не помогли.

Ранее 16-летний российский футболист умер после тренировки.