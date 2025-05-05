Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер советский чемпион по классической борьбе и бывший глава киевской ОПГ

Умер советский чемпион по классической борьбе Авдышев
close
YouTube

Умер советский чемпион по классической борьбе и бывший глава киевской ОПГ Виктор Авдышев, передает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 69-летний Авдышев умер из-за сердечной недостаточности. Он был двукратным бронзовым призером чемпионата мира в 1978 и 1983 годах.

В 1989 году он возглавил киевскую ОПГ. В 1995 году его арестовали, но он смог сбежать в Азербайджан. Суд заочно приговорил его к четырем годам лишения свободы, он был объявлен в международный розыск.

20 апреля два участника полумарафона Almaty Half Marathon (21,1 километра), который прошел в Казахстане 20 апреля, скончались во время забега. Первым погибшим стал 84-летний Аккоян Рсалиев. Отмечается, что он почувствовал себя плохо уже на первом километре дистанции. 21-летний Нурбол Ахмади потерял сознание на 16-м километре дистанции. К моменту прибытия медиков, пульса у бегуна уже не было, и все необходимые реанимационные мероприятия также не помогли.

Ранее 16-летний российский футболист умер после тренировки.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами