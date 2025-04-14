16-летний российский футболист умер после тренировки

Воспитанник волгоградского футбольного клуба «Ротор» Максим Семенов скончался в возрасте 16 лет. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте».

«В «Спортивную школу «Ротор» пришла большая беда. Оборвалась жизнь нашего воспитанника и хорошего парня Максима Семенова. Мы выражаем искренние соболезнования родителям и близким Максима. Скорбим вместе с вами», — указано в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, после тренировки футболист вернулся домой и включил компьютер, чтобы отдохнуть и поиграть в онлайн-игры вечером. Однако внезапно Семенову стало плохо, близкие тут же вызвали скорую помощь, однако спасти спортсмена не удалось. Он скончался в квартире. Предварительной причиной смерти могла стать остановка сердца.

Семенов — воспитанник спортивной школы «Ротора». Футболист выступал за МФК «Родина». Он дебютировал в Южной лиге, выйдя на поле в матче против команды «Каустик».

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