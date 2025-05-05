Легенда «Динамо» решил завершить профессиональную карьеру

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин решил завершить карьеру. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Зимой вратарь вел переговоры с кипрским «Аполлоном», но в итоге отказался от переезда на Кипр и решил сконцентрироваться на своих проектах в бизнесе», — сказал источник.

Руководство «Динамо» не стало продлевать контракт с Шуниным, который истек 30 июня 2024 года. СМИ сообщали о том, что подмосковные «Химки» готовы подписать опытного голкипера.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо» и дебютировал за команду в 2007 году. С тех пор он провел в составе бело-голубых 366 матчей и является рекордсменом клуба по этому показателю. В 125 матчах Шунину удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» заняло третье место.

Ранее Шунин заявил об интересе из Саудовской Аравии.