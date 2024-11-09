Российский футболист заявил об интересе из Саудовской Аравии

Бывший голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин заявил о том, что к нему был интерес из Саудовской Аравии. Слова экс-вратаря приводит «Советский спорт».

«Были предложения. Но не договорились. Не то чтобы не понравилось, но подписанием контракта не завершились», — заявил Шунин.

Руководство «Динамо» не стало продлевать контракт с Шуниным, который истек 30 июня 2024 года. СМИ сообщали о том, что подмосковные «Химки» готовы подписать опытного голкипера.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо» и дебютировал за команду в 2007 году. С тех пор он провел в составе бело-голубых 366 матчей и является рекордсменом клуба по этому показателю. В 125 матчах Шунину удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» заняло третье место.

Ранее Шунин рассказал, какие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) предлагали ему контракт.