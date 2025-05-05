Названа причина неудач «Спартака» в весенней части сезона

Московский «Спартак» не сумел хорошо выйти из зимней паузы в Российской Премьер-лиги (РПЛ), и это повлияло на дальнейшие результаты команды. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, комментируя ничью красно-белых с воронежским «Факелом».

«Конечно, удаление очень сильно влияет на игру. Но до этого у «Спартака» были игры, начиная Махачкалой и заканчивая «Рубином», когда нужно было показать, что клуб бьется за чемпионство. Но не смогли. В прессе очень много писали: вот, наконец-то, команда, которая станет чемпионом. Но — как всегда, борьба за третье место. И то, будет ли оно еще. Наверное, им не хватило хорошего выхода после зимней паузы», — полагает Булыкин.

Накануне «Спартак» в Воронеже сыграл с «Факелом» вничью 0:0. При этом с 25-й минуты москвичи играли вдесятером после удаления защитника Руслана Литвинова. Набрав одно очко, красно-белые с 51 баллом остались на четвертом месте в турнирной таблице и лишились математических шансов на чемпионство. Лидером первенства остается «Краснодар», набравший 61 очко. На четыре балла отстает идущий вторым «Зенит». Замыкает тройку с 52-мя очками ЦСКА.

Ранее легендарный тренер объяснил, почему «Спартак» потерял шансы на титул.