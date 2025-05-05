Семин назвал виновного в том, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему московский «Спартак» лишился шансов на победу в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Прежде всего, из-за того, что хуже играл и не набрал важных очков. На протяжении сезона команда выглядела эмоционально заряженной, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Сказались грубые ошибки — такие, как ненужное удаление Литвинова, которые сильно повлияли на результат и лишили клуб шансов на борьбу за титул», — заявил специалист.

4 мая в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» в выездном матче сыграл вничью с «Факелом» из Воронежа — 0:0. На 23-й минуте игры красную карточку получил футболист красно-белых Руслан Литвинов.

Теперь на счету московской команды 51 очко, «Спартак» за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Команда потеряла математические шансы на победу в Российской премьер-лиге сезона-2024/25.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть выездные матчи с московским «Динамо», самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре национального первенства принять дома подмосковные «Химки».

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