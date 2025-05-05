«Большая обезьяна показывает маленькой»: глава «Динамо» об избиении футболиста РПЛ

Президент и главный тренер клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер признался, что ему не стыдно из-за того, что он избил футболиста своей команды Антона Мухина во время посещения бани. Его слова приводит Telegram-канал «Перехват».

«Определенный текст разговора между мужчинами неприемлем. Поэтому существуют поступки, которые показывают маленькой обезьяне — большая обезьяна показывает маленькой — что такое жизнь, как она устроена. У маленькой обезьянки сразу открываются глаза, уши — она слышит, видит, понимает. Это называется опыт», — заявил он.

Информация об избиении появилась в СМИ 9 апреля. Игрок был госпитализирован, после чего написал на Сандлера заявление в полицию. Ранее обвиняемый уже был судим — его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за нецелевое использование бюджетных средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». В октябре 2017 года Сандлера отпустили по УДО.

Мухин выступал за дальневосточный клуб на правах аренды, права на него принадлежат «Пари Нижний Новгород». 12 апреля генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что футболист пошел на поправку.

Ранее Артем Дзюба высказался о конфликте с игроком «Ростова».