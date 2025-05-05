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«Думаю, это воспитание»: Дзюба высказался о конфликте с игроком «Ростова»

Нападающий «Акрона» Дзюба заявил, что не будет развивать конфликт с Комличенко
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Telegram-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что они не разговаривали с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко после того, как обменялись пикировками в СМИ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу. Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести», — заявил он.

Дзюба в конце марта заявил, что Комличенко «под 90 килограммов, но все время падает». В ответ на это футболист «Ростова» заявил, что ему «неинтересно, что там рукастый говорит». Эта фраза стала отсылкой на интимное видео Дзюбы, которое слили в социальные сети.

В текущем сезоне Дзюба забил 10 мячей и сделал пять результативных передач в 21 матче за «Акрон». Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Трансефрная стоимость 36-летнего Дзюбы составляет €1,8 млн.

Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Акроном» и махачкалинским «Динамо» завершилась победой тольяттинцев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Дзюба. Он отличился на 74-й минуте. В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает девятое место, набрав 32 очка.

Ранее Дзюба раскрыл свое будущее.

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