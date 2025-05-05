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«Зенит» могут оштрафовать из-за Дзюбы

КДК РФС обсудит скандирование фанатами «Зенита» оскорблений в адрес Дзюбы
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Александр Вильф/РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) намерен рассмотреть оскорбительные скандирования фанатов петербургского «Зенита» в адрес бывшего нападающего команды Артема Дзюбы, который сейчас играет в тольяттинском «Акроне». Об этом в комментарии РИА Новости сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Рассмотрим тот факт, что болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения в адрес Дзюбы», — заявил Григорьянц.

Фанаты скандировали оскорбления в адрес форварда во время первого финального матча Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА, который состоялся 30 апреля в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Ответная игра состоится 14 мая в Москве.

Заседание КДК РФС, в повестку которого будет включен этот вопрос, состоится 7 мая.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Вместе с командой форвард четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу, а также дважды завоевывал Кубок страны. Также в составе «Зенита» Дзюба выиграл Суперкубок России.

Ранее матч «Зенита» назвали мучением.

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