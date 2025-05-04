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Матч «Зенита» назвали мучением

Тренер Непомнящий заявил, что «Зенит» мучался в матче с «Пари НН»
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Михаил Киреев/РИА Новости

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что петербургскому «Зениту» тяжело далась победа над «Пари Нижним Новгородом» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Смотрел игру «Зенита» с «Пари НН», на их мучение, еле выиграли. Но и с «Краснодаром» может такое случиться. Потому что мы не готовы пока в ментальном плане выкладываться на 100%», — сказал Непомнящий.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл нижегородский клуб, на 14-й минуте отличился Вячеслав Грулев. «Зенит» сумел сравнять только во втором тайме, на 54-й минуте гол оформил Александр Соболев, а на 83-й минуте форвард оформил дубль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. Команда на четыре балла отстает от лидирующего «Краснодара», который свой матч 27-го тура РПЛ уже сыграл. Нижегородская команда расположилась в зоне стыковых матчей на 14-й позиции, имея в активе 23 балла.

В следующем туре РПЛ петербургский клуб сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Пари НН» дома 12-го числа примет самарские «Крылья Советов», начало поединка — 19:00 мск.

Ранее были названы два основных претендента на чемпионство в РПЛ.

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