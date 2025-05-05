«Был бардак»: экс-тренер «Зенита» назвал минусы Москвы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что ему никогда не нравилась Москва, а также назвал причину этого. Его слова приводит Sport24.

«Честно скажу, Москва мне не нравилась, потому что там был бардак. Столько машин, что днем невозможно проехать. Я видел Москву не очень красивой. Когда мы приезжали туда на игры, то днем всегда попадали в пробки. А Питер — очень красивый город, один из лучших в Европе», — поделился он.

Петржела — чехословацкий футболист, чехословацкий и чешский тренер, игрок сборной Чехословакии, участник чемпионата мира по футболу 1982 года. Он возглавил петербургский клуб в 2003 году и отработал в команде три года. После этого специалист больше не работал в России. Последним местом работы тренера стал чешский клуб «Фастав», который он возглавлял с марта по май 2018 года.

4 мая «Зенит» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1. Это позволило команде набрать 57 очков в турнирной таблице национального первенства. Клуб идет на второй строчке, уступая лидирующему «Краснодару» четыре балла.

Ранее матч «Зенита» назвали мучением.