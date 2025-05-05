18-летняя Андреева сумела сохранить свою позицию в рейтинге лучших

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сохранила седьмую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

30 апреля Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, проиграв американке Кори Гауфф. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 5:7, 1:6 не в пользу россиянки.

Еще одна россиянка Диана Шнайдер поднялась на две строчки, заняв 11-е место. Это новый личный рекорд теннисистки, чьей лучшей позицией ранее было 12-е место в ноябре 2024 года. Рейтинг продолжает возглавлять белоруска Арина Соболенко, на втором месте идет полька Ига Швентек, замыкает тройку лучших Гауфф.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее Соболенко выиграла теннисный турнир в Испании.